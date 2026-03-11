Волонтеры бросили клич о помощи для поиска троих детей в Подмосковье

ТАСС: Волонтеры просят помочь с эхолотами для поисков детей в Звенигороде

Волонтеры поисково-спасательного отряда (ПСО) «Лиза Алерт» обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой помочь эхолотами, чтобы продолжить искать трех пропавших детей в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПСО.

Как рассказали добровольцы, идет очередной день поисков, развернувшихся на Москве-реке, однако нужное оборудование приходит в негодность.

«Чего-то не хватает количественно. Для проведения поисково-спасательных работ нам нужны эхолоты Lowrance или Humminbird с датчиком бокового обзора», — отметил председатель отряда Григорий Сергеев. Волонтеры подчеркивают, что в настоящий момент проходят ключевые дни этого поискового мероприятия.

Тем, кто готов оказать помощь отряду, просят связаться с добровольцами по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8-(800)-700-54-52.

Ранее сообщалось, что в поисках троих исчезнувших детей в Подмосковье начали задействовать беспилотники. С помощью лодок проводят сканирование речного дна. До этого появилась версия, что детей могло затянуть течением под лед.