20:33, 11 марта 2026Забота о себе

Врач рассказала о правильном применении клизм

Терапевт Бурнацкая: Делать клизму самостоятельно допустимо в трех случаях
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Клизмы можно делать самостоятельно только в строго определенных случаях, предупредила врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая. О том, как правильно проводить процедуру, она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалистки, применение клизм оправдано при хроническом запоре, метеоризме или перед проведением колоноскопии. Делать их можно не чаще двух раз в неделю. При этом важно понимать различие между видами клизм: очистительной, микроклизмой и лечебной. Бурнацкая отметила, что каждая из них отличается объемом вводимой жидкости и назначением.

Врач пояснила, что перед процедурой рекомендуется соблюдать легкую диету, а воду для клизмы необходимо прокипятить и остудить до температуры около 37–38 градусов. Слишком горячая жидкость может вызвать ожог слизистой, а холодная — спазм кишечника.

Терапевт также напомнила о правильной технике процедуры. Раствор следует вводить медленно, лежа на левом боку, предварительно смазав наконечник вазелином. После введения жидкости нужно подождать 5-10 минут перед опорожнением, а при отсутствии результата не стоит повторять клизму, а обратиться к врачу, так как частые процедуры могут быть опасны.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал и о других опасных методах борьбы с запорами. По его словам, смесь меда и орехов не помогает наладить работу кишечника, а некоторые БАДы лишь ухудшают состояние.

