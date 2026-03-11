Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:29, 11 марта 2026Россия

Жительница Брянска заявила о невозможности попасть в укрытия во время ракетного удара ВСУ

Daily Storm: В Брянске люди не могли попасть в укрытия во время обстрела ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Во время ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску люди не могли попасть в убежища, оборудованные в подвалах. Об этом пишет Daily Storm.

«Мы были дома, ждали родных. Они пытались убежать из района, куда прилетало. Должного укрытия родственники не нашли — столкнулись с тем, что двери убежищ были закрыты», — приводятся в материале слова местной жительницы.

При этом наземных железобетонных укрытий, по ее словам, на улицах региональной столицы нет. Речь идет о компактных защитных конструкциях, установленных на остановках, в скверах и других людных местах в Курской и Белгородской области.

Информацию об отсутствии таких укрытий журналистам подтвердил источник, близкий к руководству города. «У нас укрытиями занимались управляющие компании, они оборудовали (под эти цели) подвальные помещения», — сказал он.

Издание обратилось в администрацию Брянска и области с просьбой уточнить, планируется ли установка железобетонных защитных сооружений.

ВСУ ударили по Брянску вечером 10 марта. Для атаки использовались британские высокоточные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, запущенные с тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24. Под обстрел попал завод, производящий микросхемы для мобильных устройств, и гражданская инфраструктура. По последним данным, жертвами удара стали семь человек, еще 42 пострадали. 11 марта в регионе объявили днем траура.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на самую мощную в мире российскую газовую станцию

    Российская опекунша обжаловала приговор за расправу над пятилетним мальчиком

    ЦБ повысил курс доллара

    Найдено объяснение боли в животе перед важными мероприятиями

    Артемий Лебедев рассказал о трехчасовом допросе в Ираке

    Названо неожиданное и долговременное последствие взрывов в Иране

    Жительница Брянска заявила о невозможности попасть в укрытия во время ракетного удара ВСУ

    41-летняя звезда Comedy Woman показала 25-летнего возлюбленного

    Раскрыты сроки продолжения ударов по Ирану

    Названо условия скачка цен на нефть до 200 долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok