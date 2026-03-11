Жительница Брянска заявила о невозможности попасть в укрытия во время ракетного удара ВСУ

Daily Storm: В Брянске люди не могли попасть в укрытия во время обстрела ВСУ

Во время ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску люди не могли попасть в убежища, оборудованные в подвалах. Об этом пишет Daily Storm.

«Мы были дома, ждали родных. Они пытались убежать из района, куда прилетало. Должного укрытия родственники не нашли — столкнулись с тем, что двери убежищ были закрыты», — приводятся в материале слова местной жительницы.

При этом наземных железобетонных укрытий, по ее словам, на улицах региональной столицы нет. Речь идет о компактных защитных конструкциях, установленных на остановках, в скверах и других людных местах в Курской и Белгородской области.

Информацию об отсутствии таких укрытий журналистам подтвердил источник, близкий к руководству города. «У нас укрытиями занимались управляющие компании, они оборудовали (под эти цели) подвальные помещения», — сказал он.

Издание обратилось в администрацию Брянска и области с просьбой уточнить, планируется ли установка железобетонных защитных сооружений.

ВСУ ударили по Брянску вечером 10 марта. Для атаки использовались британские высокоточные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, запущенные с тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24. Под обстрел попал завод, производящий микросхемы для мобильных устройств, и гражданская инфраструктура. По последним данным, жертвами удара стали семь человек, еще 42 пострадали. 11 марта в регионе объявили днем траура.