11-летний мальчик остался инвалидом после военно-патриотических сборов в Подмосковье

11-летнему мальчику раздробило руку пушкой танка на военных сборах в Подмосковье

В Подмосковье 11-летний мальчик остался инвалидом после военно-патриотических сборов, на которых ему раздробило руку пушкой танка. Об этом пишет «МК».

Как выяснило издание, подросток и другие несовершеннолетние учащиеся центра патриотической направленности приехали в воинскую часть в Дмитровском городском округе Подмосковья, чтобы освоить основы армейской службы. В день происшествия участники сборов изучали порядок эвакуации из горящего танка. Для практических занятий был выбран старый Т-72. При этом детям запретили залезать в люк техники. Однако, подчеркивается в материале, этот запрет оказался нарушен.

Журналисты привели две версии получения мальчиком травмы. Так, сам пострадавший утверждает, что его и других детей поставили перед танком, чтобы сфотографироваться. По его словам, несколько других участников сборов оперлись на дуло пушки боевой машины, которое упало ему на руку. В свою очередь, педагоги заявили, что фотографирование не проводилось, а пострадавший сам залез в люк и оперся на деталь, которая не выдержала.

По данным «МК», школьника с раздробленной кистью госпитализировали в Центр детской хирургии имени Рошаля, где он провел месяц. В результате мальчик получил инвалидность, потеряв возможность заниматься игрой на гитаре и фортепиано.

Мать подростка обратилась в суд с требованием компенсировать затраты на лечение, а также выплатить моральный ущерб в размере трех миллионов рублей. Талдомский суд согласился с доводами, но запрашиваемую сумму удовлетворил частично: с патриотического центра взыскали один миллион рублей морального ущерба, расходы на лечение на сумму 42 900 рублей и 5 856 рублей транспортных расходов.

Ранее похожий случай произошел в Якутске. Там 16-летнего школьника насмерть придавило в танке на выставке в парке «Россия — моя история». Как стало известно, мальчик задел подпорку ствола, получив из-за этого несовместимую с жизнью травму. По словам судмедэксперта, все произошло мгновенно, и подросток не успел почувствовать боли.