19:06, 12 марта 2026Спорт

Аргентина отказалась играть Финалиссиму-2026 в Мадриде

Владислав Уткин

Фото: Nir Elias / Reuters

Сборная Аргентины не будет играть Финалиссиму-2026 с Испанией в Мадриде. Об этом сообщает на странице в соцсети Х журналист Гастон Эдул.

Отмечается, что сыграть на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» предложил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Но аргентинская федерация футбола отклонила этот вариант.

Матч должен был пройти 27 марта в Катаре, но его перенесли из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Аргентинская делегация в среду побывала на «Сантьяго Бернабеу».

Финалиссима — турнир из одного матча, который проводится между чемпионами Европы и Америки. В 2022 году сборная Аргентины обыграла команду Италии в Лондоне, на стадионе «Уэмбли», со счетом 3:0.

