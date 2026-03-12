Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 12 марта 2026Наука и техника

Армия США получит новую гранату впервые с 1968 года

Military Times: Армия США получит новую ручную гранату M111
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: @usarmy

Армия США впервые с 1968 года получит новую наступательную гранату. Серийный выпуск ручной M111 одобрили, пишет Military Times.

«Новая граната выводит из строя главным образом за счет избыточного давления взрыва, а не за счет осколков внутри, что делает ее более подходящей для ближнего боя внутри зданий, бункеров и туннелей», — говорится в публикации.

Гранату будут использовать в войсках после испытаний, которые подтвердят ее характеристики.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

Как пишет издание, существующая граната M67 использует осколки, которые делают ее применение в закрытых помещениях опасным для солдат. Поэтому создатели M111 выбрали избыточное давление в качестве основного поражающего фактора. Новая граната с пластиковым корпусом использует взрыватель от M67.

В августе 2025 года стало известно, что Научно-исследовательский институт прикладной химии создал новую осколочно-термобарическую ручную гранату. Она несет до 900 поражающих элементов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Всему есть предел». Конфликт Киева и Будапешта достиг нового уровня. Орбан заявил об угрозах детям и внукам со стороны Украины

    В Кремле назвали условие для избежания блокировки Telegram

    Названы недостатки китайского кроссовера Jaecoo

    Семерых человек насмерть завалило мусором

    Женщинам раскрыли неочевидный способ усилить удовольствие от мастурбации

    GAC предложит россиянам новый компактный кроссовер

    Попытку Белого дома оправдать провал ударов по Ирану раскрыли

    Названы регионы с самым высоким риском затоплений из-за паводков

    Жители Черноморского побережья сняли на видео разрушающийся метеорит

    Рита Ора прикрыла голую грудь праздничными колпаками на съемках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok