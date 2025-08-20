В России создали новую термобарическую ручную гранату

ТАСС: НИИ прикладной химии запатентовал новую термобарическую ручную гранату

В России создали новую осколочно-термобарическую ручную гранату. С патентом Научно-исследовательского института (НИИ) прикладной химии ознакомился ТАСС.

Граната получила цилиндрическо-полусферический полимерный корпус с до 900 поражающих шарообразных элементов из стали или сплава на основе вольфрама. Скорость разлета поражающих элементов при подрыве устройства достигает 1500 метров в секунду. Граната комплектуется штатным запалом УДЗ-5.

Изделие предназначено для поражения живой силы в средствах бронезащиты второго класса на расстоянии до восьми метров от места подрыва гранаты.

В июле концерн «Калашников» сообщил, что начал поставки беспилотных летательных аппаратов «Гранат-4-Э» с модулем ГОЭСЦН.

В мае компания заявила, что приготовилась к серийному выпуску новой дымовой гранаты РДГ-У.