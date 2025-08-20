Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:59, 20 августа 2025Наука и техника

В России создали новую термобарическую ручную гранату

ТАСС: НИИ прикладной химии запатентовал новую термобарическую ручную гранату
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

В России создали новую осколочно-термобарическую ручную гранату. С патентом Научно-исследовательского института (НИИ) прикладной химии ознакомился ТАСС.

Граната получила цилиндрическо-полусферический полимерный корпус с до 900 поражающих шарообразных элементов из стали или сплава на основе вольфрама. Скорость разлета поражающих элементов при подрыве устройства достигает 1500 метров в секунду. Граната комплектуется штатным запалом УДЗ-5.

Изделие предназначено для поражения живой силы в средствах бронезащиты второго класса на расстоянии до восьми метров от места подрыва гранаты.

Материалы по теме:
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

В июле концерн «Калашников» сообщил, что начал поставки беспилотных летательных аппаратов «Гранат-4-Э» с модулем ГОЭСЦН.

В мае компания заявила, что приготовилась к серийному выпуску новой дымовой гранаты РДГ-У.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взломавшие базу данных ВСУ российские хакеры раскрыли потери украинской армии

    Российские подростки разгромили бункер гражданской обороны

    Маск прокомментировал новость об изменении срока создания собственной партии

    Дачникам назвали способ борьбы с недобросовестными председателями СНТ

    Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

    Трамп придумал новый необычный способ борьбы с мигрантами из Мексики

    Мужчина решил стать маньяком из-за любви к Ганнибалу Лектеру и попался из-за пустых могил

    Сбежавшего от следователей бывшего вице-губернатора нашли в российском аэропорту

    Лукашенко призвал Иран отвечать на вызовы

    Российского бойца СВО в гробу доставили в родной город и не смогли захоронить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости