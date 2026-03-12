Астроном сообщила о необычном небесном явлении в конце марта

Астроном Роменская: Россияне 29 марта смогут наблюдать, как Луна затмевает Регул

Жители юго-запада России 29 марта смогут наблюдать необычное небесное явление. Луна будет затмевать собой яркую звезду Регул, рассказала РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.

«Примечательное явление будет доступно жителям юго-запада России: покрытие Луной яркой звезды Регул в созвездии Лев. Это произойдет около 23:00 29 марта. Наблюдатели смогут заметить, как Луна затмевает собой яркую звезду», — отметила астроном.

Такие покрытия наблюдаются менее часа, по ним можно заметить, насколько быстро движется Луна по небу, добавила Роменская.

Ранее сообщалось, что Северный полюс Луны может стать центром исследований для России к середине века. Так считает научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) академик Лев Зеленый.

До этого президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Россия способна разработать атомную электростанцию для базирования на Луне в течение пяти-семи лет.