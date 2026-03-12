Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:13, 12 марта 2026Силовые структуры

ФСИН прокомментировала условия пребывания в СИЗО отравителя из Балашихи

ФСИН опровергла нарушение правил пребывания в СИЗО Миссюрой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Житель Балашихи Артем Миссюра, которого обвиняют в отравлении родственников и друзей, соблюдает правила пребывания в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Москве.

Информация, распространяемая в СМИ и интернете о том, что обвиняемый Миссюра систематически нарушает правила внутреннего распорядка и спит в неположенное время не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что молодой человек, прозванный отравителем из Балашихи, предпочитает спать до 10 утра, как и его сокамерники. В свободное время он занимается спортом и чтением книг. За время нахождения под стражей Миссюра прочитал около 120 книг. Он находится в четырехместной камере.

Жертвами серийного отравителя стали девять человек, двое из которых — бабушка и друг — не выжили. По словам обвиняемого, он поначалу хотел поквитаться лишь с отчимом, который оказывал на него «большое психологическое давление». Кроме того Миссюра отметил, что поддерживал близкие отношения с сестрой, которую тоже пытался отравить.

По данным следствия, отравитель подсыпал сильнодействующие химические вещества в святую воду, куличи и каши, которые потом употребляли родители, сестра, дядя, его подруга и два приятеля.

Его задержали в июле 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности

    Израиль пригрозил Ливану

    «АксельФарм» проиграла суд российским антимонопольщикам

    Орбан позвонил своей матери после угроз со стороны Украины

    Пригожин высказался о характере Киркорова

    Аврора Киба сделала заявление о контракте с Лепсом

    Названы самые рискованные инвестиции на рынке недвижимости Москвы

    Застрявшие на Ближнем Востоке россияне смогут получить компенсацию

    ФСИН прокомментировала условия пребывания в СИЗО отравителя из Балашихи

    Появилось видео мощного удара Ирана по американскому танкеру в Персидском заливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok