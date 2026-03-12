ФСИН прокомментировала условия пребывания в СИЗО отравителя из Балашихи

ФСИН опровергла нарушение правил пребывания в СИЗО Миссюрой

Житель Балашихи Артем Миссюра, которого обвиняют в отравлении родственников и друзей, соблюдает правила пребывания в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Москве.

Информация, распространяемая в СМИ и интернете о том, что обвиняемый Миссюра систематически нарушает правила внутреннего распорядка и спит в неположенное время не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что молодой человек, прозванный отравителем из Балашихи, предпочитает спать до 10 утра, как и его сокамерники. В свободное время он занимается спортом и чтением книг. За время нахождения под стражей Миссюра прочитал около 120 книг. Он находится в четырехместной камере.

Жертвами серийного отравителя стали девять человек, двое из которых — бабушка и друг — не выжили. По словам обвиняемого, он поначалу хотел поквитаться лишь с отчимом, который оказывал на него «большое психологическое давление». Кроме того Миссюра отметил, что поддерживал близкие отношения с сестрой, которую тоже пытался отравить.

По данным следствия, отравитель подсыпал сильнодействующие химические вещества в святую воду, куличи и каши, которые потом употребляли родители, сестра, дядя, его подруга и два приятеля.

Его задержали в июле 2024 года.