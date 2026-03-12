Реклама

16:48, 12 марта 2026

Известный ведущий назвал мерзавцами злорадствующих по поводу рака у Лерчек россиян

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Переживший рак бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов», иллюзионист Сергей Сафронов назвал мерзавцами россиян, которые злорадствуют по поводу онкологического заболевания у блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Комментарии известного ведущего публикует «Абзац».

По словам Сафронова, он заметил, что некоторые граждане заявляют, что Чекалина заслужила болезнь. «У меня была точно такая же ситуация. Нашлись ублюдки, которые плясали на моем диагнозе. Это мерзавцы», — сказал иллюзионист.

Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов добавил, что в лечении рака важную роль играет время. Он пожелал Чекалиной скорейшего выздоровления.

Ранее жених Лерчек Луис Сквиччиарини подтвердил, что у нее нашли рак желудка четвертой стадии. Он рассказал, что 13 марта блогерша начнет проходить химиотерапию.

4 марта стало известно, что Чекалину поместили в реанимацию онкологического отделения. Позднее Сквиччиарини сообщил, что у Лерчек нашли рак. Ей также провели операцию на позвоночнике, который начал разрушаться.

Состояние блогерши ухудшилось после родов. В феврале у нее родился сын.

