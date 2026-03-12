Реклама

18:42, 12 марта 2026Экономика

Курсы доллара и евро снизились

ЦБ: Курс доллара на 13 марта составил 79,06 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Курс доллара на 13 марта 2026 года составил 79,0671 рубля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Евро подешевел до 91,3893 рубля, а юань — до 11,5027 рубля.

На 12 марта доллар стоил 79,0680 рубля. Котировки европейской и китайской валют составляли 91,9378 и 11,5051 рубля соответственно.

Летом прошлого года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что продолжающееся укрепление рубля к доллару не идет на пользу экономике России и является вредным.

По мнению аналитика Леонида Чихарева, курс доллара может упасть ниже 70 рублей, если американо-иранская война нарушит баланс на рынке нефти и газа. Боевые действия на Ближнем Востоке скверно сказываются на глобальной логистике. В итоге цены на энергоресурсы растут, что ведет к увеличению выручки российских экспортеров. Последнее повышает приток валюты в Россию.

