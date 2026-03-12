МЭА резко понизило прогноз роста мирового спроса на нефть

МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть на 205 тыс. баррелей в сутки

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) понизили свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году более чем на 200 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

Согласно обновленной оценке, глобальный спрос на нефть в этом году увеличится на 644 тысячи баррелей в сутки. Для сравнения, предыдущий прогноз подразумевал прирост на 849 тысяч. Таким образом, оценка была понижена на 205 тысяч баррелей.

В агентстве объяснили резкое изменение среднесрочного прогноза масштабными перебоями с поставками ближневосточного сырья из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива. Стремительный рост биржевых цен на нефть, ожидают эксперты, существенно замедлит рост глобального спроса. С наиболее негативными последствиями из-за войны в Иране глобальный энергорынок может столкнуться в марте-апреле. В дальнейшем многое будет зависеть от динамики эскалации в регионе.

В ответ на массированные атаки американских и израильских истребителей власти Ирана пошли на кардинальную меру и перекрыли Ормузский пролив, через который в 2025 году прошло порядка трети глобального морского экспорта нефти. После этого мировые цены на нефть перешли к стремительному росту и в моменте достигали 119 долларов за баррель.

В дальнейшем сырьевые котировки стабилизировались в районе 95-100 долларов, что все еще значительно выше уровней, фиксировавшихся до начала «Эпической ярости» США в Иране. Власти ближневосточной страны предупредили, что не пропустят ни одного барреля региональной нефти в западные страны, пока Вашингтон не прекратит наносить массированные удары. В случае затягивания блокировки Ормузского пролива, предупредил глава аналитического центра Mind Money Игорь Исаев, мировая экономика может столкнуться с повторением глобального нефтяного кризиса 1973 года.

