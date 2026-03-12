МИД Ирана назвал упавший на школу в Минабе боеприпас

Багаи: Удар по школе в Минабе был нанесен двумя американскими ракетами Tomahawk

Удар по школе для девочек в иранском Минабе был нанесен двумя американскими ракетами Tomahawk. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в интервью газете Corriere della Sera.

«Они использовали два Tomahawk. Единственной целью было обеспечить максимальное количество жертв», — рассказал дипломат.

По словам Багаи, США оправдывают удары по школам, больницам и другим учреждениям тем, что они находятся рядом с военными базами.

Иран рад, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони осудила нападение на школу в Минабе, подчеркнул представитель МИД.

Ранее результаты предварительного расследования показали, что США несут ответственность за удар по начальной школе в иранском Минабе с помощью ракет Tomahawk. Сообщается, что это произошло из-за ошибки в определении целей со стороны американских военных.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.