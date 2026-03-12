Реклама

10:29, 12 марта 2026Забота о себе

Мужчина не смог прочитать надписи на бутылке шампуня и оказался смертельно болен

Mirror: Ухудшение зрения у мужчины оказалось симптомом опухоли мозга
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Британец Олли Найт, который оказался болен смертельно опасной болезнью, заявил, что первым симптомом стало то, что он не смог прочитать надписи на бутылке шампуня из-за ухудшения зрения. О его истории сообщило издание Daily Mirror.

В материале отмечается: проблемы начались с того, что у мужчины появились головокружение и трудности с чтением мелкого текста. Найт не смог прочитать надписи на бутылке шампуня, но решил, что симптом связан со стрессом и тревогой, которые он испытывал во время пандемии. «Он говорил, что иногда его зрение становится странным, и убеждал себя, что это просто усталость», — рассказала мать британца Хайди Найт.

Несколько месяцев спустя состояние мужчины ухудшилось, и после подозрения на инсульт Найт был госпитализирован. Обследование показало, что у него опухоль в мозге размером примерно с мандарин, после чего врачи провели операцию и диагностировали астроцитому второй степени.

Хирургам удалось удалить около 80 процентов опухоли, после чего мужчина прошел курс лучевой и химиотерапии. На какое-то время британец полностью потерял возможность выполнять простые бытовые задачи, поэтому за ним ухаживали родственники. Сейчас ему 29 лет, и хотя опухоль в его мозге по-прежнему присутствует, Найт продолжает лечение, работает и готовится к свадьбе.

Ранее сообщалось, что сильная зубная боль у 42-летнего британца Эдда Виейры оказалась симптомом рака. Опухоль разъедала кости и к моменту обследования на левой стороне лица они фактически отсутствовали.

