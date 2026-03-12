Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:02, 12 марта 2026Наука и техника

Найден простой способ улучшить качество сна

JAMA: Сочетание тренировок и рекомендаций по режиму сна снижает риск бессонницы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Сочетание физических тренировок и консультаций по здоровому сну может заметно улучшить качество сна и состояние здоровья у молодых женщин. К такому выводу пришли исследователи, изучившие влияние изменения образа жизни на сон и метаболические показатели. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 112 женщин в возрасте от 18 до 30 лет, ведущих малоподвижный образ жизни и испытывающих проблемы со сном. Участниц разделили на четыре группы: одна выполняла высокоинтенсивные тренировки, другая получала рекомендации по здоровому сну через специальное приложение, третья сочетала оба подхода, а четвертая не меняла привычный образ жизни.

Материалы по теме:
Крепкий сон — залог здоровья Как хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
Крепкий сон — залог здоровьяКак хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
15 июня 2018
Осознанный сон: что это такое, как в него попасть и опасно ли это
Осознанный сон:что это такое, как в него попасть и опасно ли это
8 января 2024

Оказалось, что наилучшие результаты показала комбинация тренировок и выполнения рекомендаций по улучшению сна. Участницы этой группы проводили больше времени в фазе реального сна — примерно на 5,6 процента больше, а также на 30 минут меньше бодрствовали ночью и реже просыпались. При этом регулярные тренировки улучшали и показатели здоровья: у женщин уменьшилась окружность талии и улучшились уровни холестерина и триглицеридов.

Авторы отмечают, что сочетание физической активности и рекомендаций по режиму сна может давать синергетический эффект — оба подхода усиливают действие друг друга. По мнению исследователей, такие простые изменения образа жизни могут стать эффективным способом профилактики бессонницы и связанных с ней сердечно-метаболических нарушений.

Ранее ученые выяснили, что свежие фрукты, овощи и молочные продукты улучшают качество сна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отказался от поиска приемлемых компромиссов

    Покупатель российской нефти попросил Иран пропустить 20 танкеров

    Власти Венгрии вернули Украине изъятые инкассаторские автомобили с одним нюансом

    Россиянам перечислили самую модную обувь на весну и лето

    На Камчатке вулкан выбросил столб пепла высотой 8 километров

    Врач предупредила о последствиях неправильно установленных брекетов

    Захарова ответила на хамское заявление «банковского отребья» Зеленского о Крыме

    В Geely объяснили ситуацию с поставками кроссовера Okavango в Россию

    Удары ФАБ по пункту ВСУ в приграничном селе попали на видео

    Стало известно о печальной судьбе бывшего вора в законе Дато Кутаисского в тюрьме Бейрута

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok