Названа неожиданная цель атак Киева

Депутат Алтухов: Киев своими атаками хочет ослабить рынок энергоносителей Европы

Киев предпринял попытку вывести из строя компрессорную станцию «Русская», которая является отправной точкой для экспортного газопровода «Турецкий поток». Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

Алтухов квалифицировал произошедшее как «бандитские, террористические выходки со стороны киевского режима».

«Воспользовавшись паузой в переговорном процессе, они хотят вывести из строя газовую инфраструктуру, чтобы еще больше дестабилизировать европейский рынок энергоносителей», — подчеркнул Алтухов.

На фоне прекращения судоходства через Ормузский пролив из-за военной операции США и Израиля против Ирана некоторые эксперты прогнозируют рост востребованности российских нефти и газа на мировом рынке.

Министерство обороны России подтвердило информацию об атаках ВСУ на КС «Русская». По данным ведомства, украинская армия пыталась нанести удар по объекту газотранспортной инфраструктуры с 23 часов 47 минут 10 марта до 05 часов 08 минут 11 марта при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).