Предсказаны последствия планов Ирана заминировать Ормузский пролив

Аналитик Демидов исключил резкий скачок цен на нефть из-за Ормузского пролива

Резкого скачка цен на нефть из-за ситуации в Ормузском проливе ожидать не стоит, считает аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов. Таким образом он описал последствия планов Ирана заминировать «нефтяную артерию».

Иран не готов на данном этапе конфликта полностью блокировать пролив, то есть, например, затопить в фарватере несколько судов, чтобы перекрыть проход танкерам, убежден аналитик.

Это значит, что Иран руководствуется прагматизмом в текущем конфликте и думает о торговле, как минимум, своей и, как максимум, стран, которые готовы сотрудничать с Ираном Владимир Демидов аналитик

Так как Иран не блокирует полностью пролив, а просто устанавливает над ним контроль, цены на нефть будут подниматься, но это не приведет к существенному росту, полагает собеседник «Ленты.ру».

«То есть здесь будет добавляться определенная премия к страховке. Не думаю, что нефть прыгнет до 200, думаю, что она просто будет постепенно расти и в каких-то более или менее адекватных пределах, то есть мы не увидим нефть за 200 долларов на этом этапе», — поделился Демидов.

Ранее CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщил о том, что Иран готовится установить морские мины в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ближневосточной стране «невиданными последствиями» в случае реализации планов.

