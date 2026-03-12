Реклама

Россия
12:08, 12 марта 2026Россия

Раскрыты итоги четырех дней поисков пропавших в Звенигороде детей

МЧС: За время поисков детей в Звенигороде водолазы совершили 58 погружений
Константин Лысяков
Константин Лысяков

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

За время поиска детей, пропавших в Звенигороде 7 марта, спасатели совершили 58 погружений, обследовав 10 тысяч квадратных метров Москвы-реки. Итоги четырех дней операции раскрыло МЧС России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, пешие группы прошли по берегам реки 59 километров. В поисковых работах участвуют спасатели, правоохранители, волонтеры и добровольцы. «Днем местность мониторят с воздуха; ночью берега, дно и русло Москвы-реки патрулируют на 5 аэролодках с прожекторами», — подчеркнули в МЧС.

Там добавили, что только за 11 марта специалисты провели 27 погружений и обследовали 4,2 тысячи квадратных метров акватории. Поиски продолжаются

Ранее стало известно об обнаружении тела одного из пропавших в Одинцовском городском округе детей. Мальчика без признаков жизни нашли в береговой зоне на расстоянии 800 метров от предполагаемого места исчезновения.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. Согласно основной версии, они провалились под лед на реке, у которой часто проводили время. В экстренных службах предполагают, что детей могло затянуть под лед течением.

