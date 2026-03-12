Россия выдаст европейской стране одного из самых разыскиваемых преступников

Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников Родидеала

Генеральная прокуратура России приняла решение о выдаче Румынии гражданина страны Василя Родидеала, который был арестован в РФ по запросу Интерпола в феврале 2025 года. Об этом РИА Новости сообщила его адвокат Лилия Мамашева.

По словам защитника, румынские власти обвиняют ее подзащитного в тяжких преступлениях. «Генпрокуратура РФ приняла решение о его выдаче по запросу Минюста Румынии, мы обжаловали это решение, но суд первой инстанции оставил его в силе. Также подана апелляционная жалоба, ее рассмотрение пока не назначено», — рассказала Мамашева.

Адвокат пояснила, что если апелляционный суд согласится с нижестоящей инстанцией, «можно будет ожидать выдачу». При этом сам Родидеал, который уже более года содержится в российском СИЗО, хотел бы остаться в России, подчеркнула защитник.

Как выяснилось в ходе следствия, гражданин Румынии проживал в РФ под чужим именем — Василия Кравцова. Установить его истинную личность удалось по отпечаткам пальцев.

Василь Родидеал находится в международном розыске в связи с наличием ордера на исполнение приговора. На родине он был осужден на 12,5 лет лишения свободы за создание и поддержку организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, а также за необоснованное подстрекательство к совершению убийства.