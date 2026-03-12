Реклама

10:32, 12 марта 2026Спорт

Россиянин выиграл четыре миллиона рублей благодаря победе «Динамо» над ЦСКА

Клиент БК выиграл четыре миллиона рублей благодаря победе «Динамо» над ЦСКА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы (БК) выиграл четыре миллиона рублей, поставив на победу московского «Динамо» над ЦСКА в дерби РПЛ. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Матч 20-го тура состоялся 9 марта, и бело-голубые разгромили соперника. Игрок рискнул 1 275 000 рублей на чистую победу «Динамо» с коэффициентом 3,20.

Матч между ЦСКА и «Динамо» прошел 8 марта. Армейцы разгромно проиграли со счетом 1:4.

Ранее клиент букмекерской конторы проиграл три миллиона рублей из-за победы московского ЦСКА над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Россиянин сделал ставку на успех «Трактора» в основное время с коэффициентом 3,70.

