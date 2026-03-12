Россиянин выиграл четыре миллиона рублей благодаря победе «Динамо» над ЦСКА

Клиент букмекерской конторы (БК) выиграл четыре миллиона рублей, поставив на победу московского «Динамо» над ЦСКА в дерби РПЛ. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Матч 20-го тура состоялся 9 марта, и бело-голубые разгромили соперника. Игрок рискнул 1 275 000 рублей на чистую победу «Динамо» с коэффициентом 3,20.
Матч между ЦСКА и «Динамо» прошел 8 марта. Армейцы разгромно проиграли со счетом 1:4.
Ранее клиент букмекерской конторы проиграл три миллиона рублей из-за победы московского ЦСКА над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Россиянин сделал ставку на успех «Трактора» в основное время с коэффициентом 3,70.