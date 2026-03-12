Реклама

09:51, 12 марта 2026Спорт

Сафонов отреагировал на победный матч в составе ПСЖ в Лиге чемпионов

Футболист Сафонов отреагировал на победу ПСЖ над Челси фразой «Важная разница»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов отреагировал на победу в составе команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Челси». Об этом сообщается на странице спортсмена в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Важная разница перед ответным матчем», — написал футболист.

ПСЖ ранее 12 марта одолел «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. Дубль оформил Хвича Кварацхелия, еще по голу в составе парижан забили Брэдли Баркола, Витинья и Усман Дембеле. За лондонцев отличились Мало Гюсто и Энцо Фернандес.

Ответная игра между этими соперниками пройдет в Лондоне 17 марта. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

