Сафонов отреагировал на победный матч в составе ПСЖ в Лиге чемпионов

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов отреагировал на победу в составе команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Челси». Об этом сообщается на странице спортсмена в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Важная разница перед ответным матчем», — написал футболист.

ПСЖ ранее 12 марта одолел «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. Дубль оформил Хвича Кварацхелия, еще по голу в составе парижан забили Брэдли Баркола, Витинья и Усман Дембеле. За лондонцев отличились Мало Гюсто и Энцо Фернандес.

Ответная игра между этими соперниками пройдет в Лондоне 17 марта. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.