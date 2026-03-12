Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 12 марта 2026Экономика

США подтвердили позицию по антироссийским санкциям

Минэнерго США: Санкции против российской нефти останутся в силе
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Министр энергетики США Крис Райт ответил на вопрос о том, не собирается ли его страна отменить санкции, введенные против российской нефти. Главу ведомства процитировало CNN.

По словам министра, Вашингтон не намерен отказываться от этих ограничительных мер.

Ранее Райт уже заявлял, что США не откажутся от политики санкций против России и намерены сохранять экономические ограничения. После того, как Индия получила разрешение Белого дома покупать российскую нефть, Райт уточнил, что любое дальнейшее смягчение рестрикций против российской нефти будет ограничиваться в основном ее поставками в Индию.

Против отказа от антироссийских ограничительных мер также высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Впрочем, есть версия, что Европейский союз может и пересмотреть свою позицию, так как его потребность в энергоносителях из России выросла на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано первое обращение нового верховного лидера Ирана

    Названы условия пожизненного наказания для напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

    Раскрыт уровень смертности в российских колониях

    Известный ведущий назвал мерзавцами злорадствующих по поводу рака у Лерчек россиян

    Врач предупредила об опасности избыточного количества воды

    ВС России нанесли серию ударов по северо-востоку Украины

    Глыба льда упала на пенсионерку в Подмосковье и разбила ей лоб

    72-летняя российская телеведущая призналась в неудачной пластике

    Захарова ответила на слова о выгоде России от войны в Иране словами из песни SHAMAN

    Иран сделал предупреждение Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok