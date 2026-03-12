США подтвердили позицию по антироссийским санкциям

Минэнерго США: Санкции против российской нефти останутся в силе

Министр энергетики США Крис Райт ответил на вопрос о том, не собирается ли его страна отменить санкции, введенные против российской нефти. Главу ведомства процитировало CNN.

По словам министра, Вашингтон не намерен отказываться от этих ограничительных мер.

Ранее Райт уже заявлял, что США не откажутся от политики санкций против России и намерены сохранять экономические ограничения. После того, как Индия получила разрешение Белого дома покупать российскую нефть, Райт уточнил, что любое дальнейшее смягчение рестрикций против российской нефти будет ограничиваться в основном ее поставками в Индию.

Против отказа от антироссийских ограничительных мер также высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Впрочем, есть версия, что Европейский союз может и пересмотреть свою позицию, так как его потребность в энергоносителях из России выросла на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.