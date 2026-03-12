Трамп дерзко обозвал своих предшественников

Трамп: Мы не хотим возвращаться в Иран каждые два года

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время выступления в Хеброне, штат Кентукки, высказался о конфликте с Ираном, а также дерзко обозвал своих предшественников на посту президента. Трансляцию вел CNBC на YouTube.

Трамп заявил, что Америка не желает возвращаться в Иран каждые два года, потому что когда-нибудь наступит время, что он покинет пост президента.

«И, возможно, у вас будет слабый, достойный сожаления человек, как у нас [Соединенных Штатов] было в прошлом», — добавил американский лидер.

Во время выступления Дональд Трамп также оскорбил возможного претендента на пост президента губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Ранее Дональд Трамп заявил о победе в войне с Ираном.