Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:52, 12 марта 2026Мир

Трамп дерзко обозвал своих предшественников

Трамп: Мы не хотим возвращаться в Иран каждые два года
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время выступления в Хеброне, штат Кентукки, высказался о конфликте с Ираном, а также дерзко обозвал своих предшественников на посту президента. Трансляцию вел CNBC на YouTube.

Трамп заявил, что Америка не желает возвращаться в Иран каждые два года, потому что когда-нибудь наступит время, что он покинет пост президента.

«И, возможно, у вас будет слабый, достойный сожаления человек, как у нас [Соединенных Штатов] было в прошлом», — добавил американский лидер.

Во время выступления Дональд Трамп также оскорбил возможного претендента на пост президента губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Ранее Дональд Трамп заявил о победе в войне с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о победе в войне с Ираном

    Мощный взрыв нефтяного танкера у берегов Ирака попал на видео

    Уиткофф рассказал о встрече с Дмитриевым

    Культовый актер боевиков получил восемь лет тюрьмы за изнасилования

    Найдено продлевающее жизнь природное вещество

    Трамп объяснил выбор названия операции в Иране

    Трамп дерзко обозвал своих предшественников

    Трамп высказался об Иране фразой «Прекрасная работа, взрывать корабли»

    Прорыв иранских ракет сквозь залп ЗРК Patriot в ОАЭ сняли на видео

    Трамп оскорбил возможного претендента на пост президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok