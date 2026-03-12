Угроза торнадо нависла рядом с Вашингтоном

Жителей соседних с Вашингтоном округов Мэриленда предупредили об угрозе торнадо

Метеослужба США (NWS) выпустила экстренное предупреждение об угрозе торнадо для нескольких округов штата Мэриленд, которые граничат с Вашингтоном. Оно было опубликовано на сайте агентства.

Синоптики сообщили, что радары зафиксировали опасные завихрения в ряде районов, включая Дамаскас, население которого составляет около 17 тысяч человек. Уточняется, что штормовой фронт движется на восток со скоростью около 80 километров в час.

Жителей Элликотт-Сити, Элдерсбурга и Сайксвилля призвали немедленно укрыться в подвалах либо внутренних помещениях капитальных зданий, избегать окон и покинуть временные постройки.

В ночь со вторника на среду торнадо обрушился на другие американские штаты, Иллинойс и Индиану. По информации телеканала CBS, стихийное бедствие не пережила пожилая супружеская пара из Индианы. Помимо этого, многие жители пострадали.

Ранее телеканал ABC сообщал, что свыше 100 миллионов человек в США оказались в зоне опасной погоды — в том числе территорий с высоким риском сильных торнадо.

Полоса непогоды тянется до границы Техаса и Мексики, проходя через Оклахому, Канзас, Миссури, Мичиган, в том числе такие города, как Детройт, Индианаполис и Оклахома-Сити. Там прогнозируются грозы, сильные ветры, град, вероятны торнадо. Сообщалось также, что в среду днем неблагоприятные погодные условия могут достигнуть столицы США, Вашингтона.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что в столичном регионе страны произошла экологическая катастрофа — тысячи тонн фекальных вод попали в реку Потомак.