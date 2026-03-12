Реклама

09:36, 12 марта 2026Забота о себе

Урологи назвали неочевидные признаки проблем с мочеиспусканием

Уролог Симма-Чианг: Цвет мочи может указывать на проблемы с мочеиспусканием
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ocskay Mark / Shutterstock / Fotodom

Некоторые на первый взгляд незначительные изменения могут указывать на проблемы с мочеиспусканием. Об этом рассказали урологи Ваннита Симма-Чианг и Акса Хан изданию The Guardian.

Одним из неочевидных признаков проблем с мочеиспусканием врачи назвали изменение цвета мочи. Специалисты отметили, что слишком темный оттенок часто связан с обезвоживанием, а появление крови может сигнализировать о серьезных заболеваниях мочевыделительной системы.

Симма-Чианг посоветовала также насторожиться, если человек слишком часто ходит в туалет, испытывает боль или сильно напрягается во время мочеиспускания. По ее словам, такие симптомы могут указывать на серьезные нарушения.

Хан добавила, что о проблемах с мочеиспусканием может также говорить привычка слишком долго терпеть перед походом в туалет. Она предупредила, что, если регулярно игнорировать позывы, со временем сигналы мочевого пузыря ослабевают, а риск инфекций мочевыводящих путей увеличивается.

Ранее житель Великобритании Эд Мэтьюз, который заболел раком простаты, призвал обращать внимание на ночные походы в туалет. Он пояснил, что единственным симптомом его болезни были частые позывы к мочеиспусканию по ночам.

