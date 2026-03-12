В ИИХФ отказались менять позицию относительно допуска России на международные турниры

В ИИХФ не собираются допускать сборную России на международные турниры

В Международной федерации хоккея (ИИХФ) не намерены менять позицию относительно допуска России на международные турниры. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-служба организации отметила, что решение относительно недопуска сборных России и Белоруссии на международные турниры остается в силе.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшее время будет подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Сборные России и Белоруссии по хоккею не принимают участия в международных соревнованиях с весны 2022 года. Отстранение касается как взрослых, так молодежных и юниорских сборных.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к участию в международных соревнованиях российских и белорусских юниоров. Однако ИИХФ не допустила россиян на юниорский чемпионат мира, который пройдет с 22 апреля по 2 мая в Словакии.

