Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:14, 12 марта 2026Спорт

В ИИХФ отказались менять позицию относительно допуска России на международные турниры

В ИИХФ не собираются допускать сборную России на международные турниры
Владислав Уткин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Международной федерации хоккея (ИИХФ) не намерены менять позицию относительно допуска России на международные турниры. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-служба организации отметила, что решение относительно недопуска сборных России и Белоруссии на международные турниры остается в силе.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшее время будет подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Сборные России и Белоруссии по хоккею не принимают участия в международных соревнованиях с весны 2022 года. Отстранение касается как взрослых, так молодежных и юниорских сборных.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к участию в международных соревнованиях российских и белорусских юниоров. Однако ИИХФ не допустила россиян на юниорский чемпионат мира, который пройдет с 22 апреля по 2 мая в Словакии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о критическом состоянии нового лидера Ирана

    Пассажир круизного лайнера вылетел из кресла во время шторма и сломал шею

    Популярный блогер рассказал об обилии русской речи в одном зарубежном городе

    На участвующем в войне с Ираном авианосце США вспыхнул пожар

    Один российский банк решили принудительно ликвидировать

    Певица Слава похвасталась часами Chopard за миллионы рублей

    В ИИХФ отказались менять позицию относительно допуска России на международные турниры

    В России назвали ответственного за атаку на школу для девочек в Иране

    Главком НАТО ответил на вопрос о причастности США к атаке на школу в Иране

    Москвичи резко заинтересовались пейджерами и картами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok