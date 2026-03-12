Захарова назвала Зеленского террористом после его слов об Орбане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского террористом после его слов о том, что угрозы расправы в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана «имеют место быть». Об этом пишут «Известия».

«Террорист», — сказала она.

Ранее полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что Украина вступила в серьезное политическое противостояние с Венгрией, которая действует исключительно в рамках интересов собственной страны и мешает вступлению Украины в Евросоюз. Словакия и Венгрия выступают против ряда действиий в отношений Киева. И естественно, что Зеленский отвечает на это давление.

До этого Виктор Орбан заявил, что Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба». Будапешт не поддастся на шантаж Киева, не отправит ему деньги и не пустит его в ЕС, несмотря на все угрозы Зеленского.