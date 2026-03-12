В России объяснили решение воздержаться от голосования в ООН по теме конфликта в Иране

Косачев: Решение воздержаться от голосования по Ирану отвечало интересам России

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев объяснил решение России воздержаться от голосования в Организации объединенных наций (ООН) по теме конфликта в Иране тем, что оно отвечало интересам страны. Мнением политик поделился в Telegram.

Сенатор напомнил, что в среду, 11 марта, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на ближневосточные страны. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля, которые начали операцию против Ирана. Россия и Китай воздержались от голосования, в то время как остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.

«Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям — то да. Но если следовать нашим собственным интересам — то нет, ведь заливные государства по большей части такие же наши добрые партнеры, как Иран. И в этой сложнейшей ситуации решение воздержаться при голосовании — увы, было выбором между плохим и очень плохим», — объяснил Косачев.

Сенатор назвал принятую резолюцию несправедливой и односторонней и добавил, комментируя решение России воздержаться от голосования, что «время подтвердит, что решение отвечало долгосрочным интересам страны».

Ранее сообщалось, что Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом прекратить военный конфликт на Ближнем Востоке, но он был отклонен.