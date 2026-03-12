В российском регионе прогремело 15 взрывов

Более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево

Более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские дроны на подлете. Местные жители сообщили, что в небе видны яркие вспышки, а также воет сирена воздушной опасности. От громких звуков сработали сигнализации у автомобилей. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Власти просят местных жителей укрыться в безопасном месте.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион, в результате которой пострадали гражданские люди и двое бойцов «Орлана».

До этого стало известно о ракетном ударе ВСУ по Брянску. В результате атаки пострадали не менее 42 человек, еще 6 спасти не удалось. Губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 марта уточнил, что атака ВСУ была совершена с применением британских ракет Storm Shadow.

