Южнокорейскую систему ПВО впервые применили в боевых условиях

CNN: Разработанную в Южной Корее систему ПВО Cheongung-II применили в ОАЭ

Разработанную в Южной Корее систему противовоздушной обороны (ПВО) Cheongung-II впервые применили в боевых условиях, она показала высокую эффективность по сравнению с американскими и израильскими системами во время ударов Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Об этом сообщает CNN.

«Считается, что Cheongung-II достигла феноменального показателя точности нанесения боевых ударов — 96 процентов против крупномасштабных авиаударов Ирана», — заявил член комитета по национальной обороне Национального собрания Республики Корея Ю Ен-вон.

По словам Ю, из южнокорейских систем ПВО, дислоцированных в ОАЭ, было выпущено около 60 перехватывающих ракет.

Cheongung-II также используются на Ближнем Востоке Саудовской Аравией и Ираком.

11 марта серия громких взрывов прогремела в небе над Дубаем и Дохой. Предположительно, они были связаны с работой систем ПВО Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

Ранее президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.