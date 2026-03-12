Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 12 марта 2026Мир

Южнокорейскую систему ПВО впервые применили в боевых условиях

CNN: Разработанную в Южной Корее систему ПВО Cheongung-II применили в ОАЭ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ministry of National Defense Republic of Korea / Reuters

Разработанную в Южной Корее систему противовоздушной обороны (ПВО) Cheongung-II впервые применили в боевых условиях, она показала высокую эффективность по сравнению с американскими и израильскими системами во время ударов Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Об этом сообщает CNN.

«Считается, что Cheongung-II достигла феноменального показателя точности нанесения боевых ударов — 96 процентов против крупномасштабных авиаударов Ирана», — заявил член комитета по национальной обороне Национального собрания Республики Корея Ю Ен-вон.

По словам Ю, из южнокорейских систем ПВО, дислоцированных в ОАЭ, было выпущено около 60 перехватывающих ракет.

Cheongung-II также используются на Ближнем Востоке Саудовской Аравией и Ираком.

11 марта серия громких взрывов прогремела в небе над Дубаем и Дохой. Предположительно, они были связаны с работой систем ПВО Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

Ранее президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров назвал не имеющими оправдания действия войск Ирана

    Снятая с рейса за просмотр видео без наушников пассажирка устроила истерику

    Славе посоветовали завершить карьеру после скандального концерта

    Раскрыты подробности теракта против высокопоставленного военного в Крыму

    Южнокорейскую систему ПВО впервые применили в боевых условиях

    Ветеран СВО рассказал о судебном преследовании со стороны главы «Ахмата»

    Российский «Свод» захватит цель СВО издалека

    Москва приготовилась побить три рекорда

    Селфи 65-летней Джулианны Мур без макияжа восхитило поклонников

    В Крыму готовился подрыв высокопоставленного военного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok