Захарова высмеяла заявления о «победе» России в войне США и Ирана песней SHAMAN

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявления западных политиков о том, что Москва является главным выгодополучателем от войны США и Ирана. Свою реакцию дипломат изложила в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Такое впечатление, что они цитируют песню, только совершенно не в том ключе, в котором в ней поется: "Я русский, и мне повезло"», — смеясь заявила Захарова в ответ на слова председателя Евросовета Антониу Кошты, назвавшего Россию «единственным победителем» в конфликте на Ближнем Востоке.

После чего представитель российского МИД задалась риторическим вопросом, не сошли ли с ума европейские политики. «На каком этапе пришла в голову такая чудовищная мысль? На том ли этапе когда они там, в западноевропейских странах, где-нибудь в кулуарах друг другу на ухо говорили, что это безумие отказываться от российских энерегоресурсов, и что подобное повлечет буквально катастрофу для их экономик? На этом этапе или на каком-то другом?» — отметила дипломат.

Она также возложила ответственность за кризисные явления в Евросоюзе (ЕС) на сами европейские власти. По ее словам, решения об отказе от российских энергоресурсов были продиктованы давлением Вашингтона. Захарова призвала ЕС искать причины своих проблем в собственных ошибках. «При чем здесь Россия?» — заключила дипломат.

Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что позиции президента России Владимира Путина усилились на фоне операции США и Израиля против Ирана. По его словам, рост цен на нефть создает дополнительные финансовые возможности для России.

Кроме того, как утверждает Пышный, индекс потребительских цен на Украине в феврале 2026 года вырос сильнее, чем ожидалось, — до 7,6 процента в годовом исчислении. На фоне конфликта он может стать еще выше.