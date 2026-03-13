Реклама

00:05, 13 марта 2026Россия

13 марта: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Басырова
СюжетПраздники в России

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

13 марта в Таиланде отмечают День слона, в США — День Плутона и День кокосового торта, а в России празднуют День калмыцкой поэзии. Свой день рождения 13 числа отмечает врач и телеведущая Елена Малышева. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 13 марта — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День калмыцкой поэзии

Фото: пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

13 марта в Калмыкии отмечают день национальной поэзии. Он посвящен памяти народного поэта республики, классика калмыцкой литературы Давида Кугультинова. Автор десятков книг стихов, поэм, стихотворных сказок, он много писал о Калмыкии, обращался к ее истории, эпосу, поднимал морально-этические вопросы, говорил о войне. Кугультинов начал писать стихи в 12 лет, выпустил больше 80 книг.

Праздники в мире

День слона в Таиланде

13 марта жители Таиланда особо почитают слонов. Именно в этот день в 1963 году Королевский лесной департамент страны объявил, что теперь белый слон — национальное животное Таиланда. Через 35 лет, в 1998 году, 13 марта выбрали для празднования Дня слонов. Дату установил Координационный подкомитет по сохранению тайских слонов.

В этот день тайцы проводят буддистские церемонии. А виновники торжества — слоны — получают на обед дополнительные лакомства.

Фото:Wang Teng / Globallookpress.com

Бургзонндег в Люксембурге

Ежегодно 13 марта в Люксембурге проходит фестиваль огня — бургзонндег. История праздника уходит корнями в языческие времена: ритуалы символизируют прощание с зимой и встречу весны. Жители страны 13 марта разжигают костры, в которых, как считается, сгорают все проблемы и беды прошедшего года.

13 марта было выбрано не случайно. Раньше люди верили, что именно в тринадцатый день третьего месяца года ведьмы устраивают шабаши. А значит, сила потусторонних сил крепнет, и можно использовать ее себе во благо.

Фото: juliachernetskaja / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 13 марта

  • День революции в Гренаде;
  • День Плутона в штате Иллинойс в США;
  • День кокосового торта в США;
  • Касуга-мацури в Японии;
  • Всемирный день белого вина рислинг;
  • Дeнь ocвeдoмленнocти oб эндoмeтpиoзe.

Какой церковный праздник 13 марта

День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Преподобный Иоанн Кассиан был слушателем богослова Иоанна Златоуста, путешествовал по Скитской пустыне, а затем впервые в истории Галлии (современной Франции) основал два монастыря — мужской и женский. Также он написал 12 книг и зафиксировал 10 бесед с отшельниками, в рукописях дал инструкции и перечислил правила жизни в монастыре.

Явление Девпетерувской иконы Божией Матери

Икона прославилась в 1833 году. Тогда одна женщина, муж которой был несправедливо осужден и отправлен в тюрьму, увидела во сне старца. Он посоветовал ей найти Девпетерувскую икону Божией Матери и отслужить перед ней молебен. Женщина послушалась, все выполнила, и ее муж был освобожден. С тех пор икона привлекает всех, кто нуждается в помощи и просит о справедливости.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 13 марта

  • День памяти Преподобного Иоанна, нареченного Варсонофием, епископа Дамасского;
  • День памяти исповедника Феоктириста;
  • День памяти священномученика Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского.

Приметы на 13 марта

  • Если снег уже растаял на крышах, значит, скоро потепление.
  • Если пасмурно, ночью будут заморозки.
  • Если 13 марта поставить в доме веточку ели или сосны, то весь следующий год домочадцы будут здоровы.
  • Нельзя начинать новое дело.
  • Не следует 13 марта переезжать на новое место жительства.

Кто родился 13 марта

Евгений Понасенков (44 года)

Российский публицист, историк и блогер Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) прославился своими одиозными высказываниями, а также работами на исторические темы, которые вызывали неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе. Стал героем множества мемов.

Елена Малышева (65 лет)

Супереда для печени. Продукты-помощники. Жить здорово!

Супереда для печени. Продукты-помощники. Жить здорово!

Кадр: Жить здорово! / Первый канал

Известная российская телеведущая, врач, педагог, доктор медицинских наук. Елена Малышева вела на «Первом канале» авторские программы «Здоровье» и «Жить здорово!».

Кто еще родился 13 марта

