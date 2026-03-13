13 марта в Таиланде отмечают День слона, в США — День Плутона и День кокосового торта, а в России празднуют День калмыцкой поэзии. Свой день рождения 13 числа отмечает врач и телеведущая Елена Малышева. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 13 марта — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День калмыцкой поэзии

Фото: пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

13 марта в Калмыкии отмечают день национальной поэзии. Он посвящен памяти народного поэта республики, классика калмыцкой литературы Давида Кугультинова. Автор десятков книг стихов, поэм, стихотворных сказок, он много писал о Калмыкии, обращался к ее истории, эпосу, поднимал морально-этические вопросы, говорил о войне. Кугультинов начал писать стихи в 12 лет, выпустил больше 80 книг.

Праздники в мире

День слона в Таиланде

13 марта жители Таиланда особо почитают слонов. Именно в этот день в 1963 году Королевский лесной департамент страны объявил, что теперь белый слон — национальное животное Таиланда. Через 35 лет, в 1998 году, 13 марта выбрали для празднования Дня слонов. Дату установил Координационный подкомитет по сохранению тайских слонов.

В этот день тайцы проводят буддистские церемонии. А виновники торжества — слоны — получают на обед дополнительные лакомства.

Фото:Wang Teng / Globallookpress.com

Бургзонндег в Люксембурге

Ежегодно 13 марта в Люксембурге проходит фестиваль огня — бургзонндег. История праздника уходит корнями в языческие времена: ритуалы символизируют прощание с зимой и встречу весны. Жители страны 13 марта разжигают костры, в которых, как считается, сгорают все проблемы и беды прошедшего года.

13 марта было выбрано не случайно. Раньше люди верили, что именно в тринадцатый день третьего месяца года ведьмы устраивают шабаши. А значит, сила потусторонних сил крепнет, и можно использовать ее себе во благо.

Фото: juliachernetskaja / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 13 марта

День революции в Гренаде;

День Плутона в штате Иллинойс в США;

День кокосового торта в США;

Касуга-мацури в Японии;

Всемирный день белого вина рислинг;

Дeнь ocвeдoмленнocти oб эндoмeтpиoзe.

Какой церковный праздник 13 марта

День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Преподобный Иоанн Кассиан был слушателем богослова Иоанна Златоуста, путешествовал по Скитской пустыне, а затем впервые в истории Галлии (современной Франции) основал два монастыря — мужской и женский. Также он написал 12 книг и зафиксировал 10 бесед с отшельниками, в рукописях дал инструкции и перечислил правила жизни в монастыре.

Явление Девпетерувской иконы Божией Матери

Икона прославилась в 1833 году. Тогда одна женщина, муж которой был несправедливо осужден и отправлен в тюрьму, увидела во сне старца. Он посоветовал ей найти Девпетерувскую икону Божией Матери и отслужить перед ней молебен. Женщина послушалась, все выполнила, и ее муж был освобожден. С тех пор икона привлекает всех, кто нуждается в помощи и просит о справедливости.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 13 марта

День памяти Преподобного Иоанна, нареченного Варсонофием, епископа Дамасского;

День памяти исповедника Феоктириста;

День памяти священномученика Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского.

Приметы на 13 марта

Если снег уже растаял на крышах, значит, скоро потепление.

Если пасмурно, ночью будут заморозки.

Если 13 марта поставить в доме веточку ели или сосны, то весь следующий год домочадцы будут здоровы.

Нельзя начинать новое дело.

Не следует 13 марта переезжать на новое место жительства.

Кто родился 13 марта

Российский публицист, историк и блогер Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) прославился своими одиозными высказываниями, а также работами на исторические темы, которые вызывали неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе. Стал героем множества мемов.

Елена Малышева (65 лет)

Супереда для печени. Продукты-помощники. Жить здорово! Кадр: Жить здорово! / Первый канал

Известная российская телеведущая, врач, педагог, доктор медицинских наук. Елена Малышева вела на «Первом канале» авторские программы «Здоровье» и «Жить здорово!».

