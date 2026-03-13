Реклама

Дибров опроверг популярный миф о «Кто хочет стать миллионером?»

Дибров заявил, что не знал ответы на вопросы в «Кто хочет стать миллионером?»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший ведущий программ «О, счастливчик!» на НТВ и «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров заявил, что ему не были известны ответы на вопросы в этих передачах. Один из популярных мифов об программе он опроверг в беседе с блогером Юрием Хованским, видео доступно во «ВКонтакте».

«Да, действительно, и в "Счастливчике," и в дальнейшем в "Кто хочет стать милилонером?" я не знал ответов. И это была очень честная игра», — сказал Дибров.

Он отметил, что пробовал работать в обеих передачах, имея правильные ответы на руках. Однако, по словам ведущего, вскоре он отказался от такого формата, поскольку он показался ему неинтересным.

Ранее Дибров назвал ошибку новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?» Юлианны Карауловой. Он выразил мнение, что его преемница чрезмерно концентрируется на вопросе, что может быть неинтересно зрителю.

Дибров с 2008 года вел телевикторину «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. В феврале 2022 года программа перестала выходить из-за смены сетки вещания. После возвращения на экраны ее новой ведущей стала певица Юлианна Караулова.

