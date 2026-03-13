Дикую расправу над российским юношей объяснили чрезмерно выпитым алкоголем

Задержанные объяснили убийство Белкина в Большом Истоке сильным опьянением

Подозреваемые в жестоком избиении 18-летнего Данилы Белкина в поселке Большой Исток назвали преступление дикой выходкой и объяснили случившееся чрезмерным употреблением алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сразу после преступления злоумышленники спешно ретировались и несколько суток прятались в родных краях. Когда полиция объявила их в розыск, они уехали на такси в другой регион, а затем и в третий. Тем не менее сыщики уголовного розыска настигли молодых людей в Рязани, откуда самолетом этапировали в Екатеринбург и поместили в камеру ИВС. Оба дали признательные показания и якобы раскаялись. Один из них в 2020 году привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, второй судим за наркотики.

В управлении Следственного комитета России по Свердловской области сообщили «Ленте.ру», что с фигурантами уголовного дела проводятся допросы, следователи также берут показания свидетелей. Назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, психолого-психиатрические экспертизы.

Сысертский районный суд арестовал Кирилла Дементьева до 3 мая. В отношении его приятеля Никиты Усольцева мера пресечения пока не избрана, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона. Конфликт с Беляковым у них возник из-за 5000 рублей, которые они потребовали от юноши, а когда получили отказ — жестоко избивали 40 минут. Данила получил 150 ударов по голове, после чего напавшие бросили его у дома. За пять минут до приезда скорой помощи он перестал подавать признаки жизни.

Мать юноши опознала напавших на сына.

Молодой человек был единственным кормильцем в семье, у него остались трое братьев и сестра.