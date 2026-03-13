Мать опознала избивавших ее сына 40 минут из-за пяти тысяч рублей

Задержаны двое приятелей, забивших до смерти Белкина в поселке Большой Исток

В Свердловской области задержали двух приятелей, которые до смерти избили 18-летнего Данилу Белкина из поселка Большой Исток. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Задержанные — Никита Усольцев и Кирилл Дементьев, требовавшие у юноши 5000 рублей. Жестокое избиение, длившееся 40 минут, попало на видео.

Данила получил 150 ударов по голове, после чего напавшие бросили его у дома. За пять минут до приезда скорой помощи он перестал подавать признаки жизни.

Молодой человек был единственным кормильцем в семье, у него остались трое братьев и сестра. Напавшие были объявлены в розыск, возбуждено уголовное дело.