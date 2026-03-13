Глава Минфина США дрожащим голосом рассказал о прекрасном настроении Трампа

Главу Минфина вызвали к Трампу прямо с интервью

Главу Минфина США Скотта Бессента вызвали на совещание оперативного штаба с участием президента Дональда Трампа прямо с интервью, которое министр давал Sky News. Соответствующий фрагмент опубликовали на сайте телеканала.

В начале записи закадровый голос прервал беседу, обратившись к Бессенту со словами «президент хочет видеть вас немедленно», после чего тот спешно покинул кресло.

Судя по хронометражу, интервью возобновилось спустя примерно полтора часа. Журналист Уилфред Фрост первым делом поинтересовался, что случилось и находится ли Трамп в стрессе. Министр ответил ему заметно нервничая. «Нет, президент в прекрасном настроении», — сказал Бессент дрожащим голосом. После этого он продолжил озвучивать свои тезисы, начав выглядеть более уверенно.

На фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке Трамп подчеркивает, что его не волнует рост цен на нефть, хотя он и решил выбросить на рынок 40 процентов запасов Соединенных Штатов, стремясь повлиять на ситуацию. Стоимость углеводородов тем временем продолжает увеличиваться. 12 марта она вновь поднялась выше 100 долларов за баррель.