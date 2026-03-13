23:51, 13 марта 2026Мир

Из арабской страны впервые были запущены ракеты по Ирану

NYT: С территории Бахрейна в направлении Ирана стартовали баллистические ракеты
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

С территории Бахрейна в направлении Ирана были запущены баллистические ракеты. Об этом сообщает New York Times (NYT).

«По всей видимости, это первая подтвержденная атака на Исламскую Республику со стороны страны Персидского залива с начала войны», — указали журналисты издания, ссылаясь на верифицированное видео пуска ракет.

В Бахрейне расположена база Пятого флота Военно-морских сил США, а власти королевства утверждают о непричастности к каким-либо наступательным операциям. Так что неясно, принадлежат ли ракеты арабской стране или западным союзникам.

Ранее Бахрейн в Совбезе ООН потребовал от Ирана прекратить удары по соседним странам. При этом в документе отсутствует какое-либо упоминание или осуждение ударов США и Израиля по иранской территории.

