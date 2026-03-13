Реклама

11:39, 13 марта 2026Ценности

Мамаева показала грудь похудевшей на 70 килограммов подруги после пластики

Мамаева показала грудь похудевшей на 70 кг подруги Гагиной после пластики
Екатерина Ештокина

Кадр: @alana_mamaeva

Манекенщица Алана Мамаева показала грудь после пластики подруги Любови Гагиной, которая похудела на 70 килограммов. Кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бывшей жены футболиста Павла Мамаева.

В опубликованных роликах звезда запечатлела Гагину со снятым послеоперационным корсетом в кабинете хирурга Рената Гарипова. Врач оценил внешний вид пациентки, которая сбросила лишний вес с помощью уколов, спустя две недели после операции.

Хирург уточнил, что в груди подруги звезды остается асимметрия. Однако Гагина подчеркнула, что ее полностью устраивают ее новые формы, улучшать которые она не планирует.

Ранее в марте похудевшая на 70 килограммов подруга Мамаевой объяснила отказ от имплантов после пластики. По словам подруги знаменитости, ее устраивает натуральная форма и отсутствие разного расположения груди.

