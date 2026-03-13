ЦБ: Международные резервы России сократились на $8,9 миллиарда за неделю

За неделю (с 27 февраля по 6 марта) международные резервы России заметно упали, сократившись на 8,9 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

По состоянию на 6 марта объемы международных резервов России оценивался в 802,2 миллиарда долларов. Для сравнения, неделей ранее показатель составлял 811,1 миллиарда. В ЦБ связали подобную динамику с «отрицательной переоценкой».

К международным резервам относят высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в МВФ и специальных правах заимствования. В начале февраля их объем находился на рекордном уровне в 826,8 миллиарда долларов.

При этом значительная часть международных резервов России (около 300 миллиардов евро) все еще остается заблокированной западными странами. Одним из главных условий для снятия ограничений лидеры «Большой семерки» (G7) называли прекращение боевых действий на Украине. В Евросоюзе, в свою очередь, привязали снятие блокировки к выплате Россией репараций за причиненный ущерб.