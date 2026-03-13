МИД России вызвал послов Британии и Франции из-за ударов по Брянску

МИД России вызвал послов Великобритании и Франции из-за ударов ракетами по Брянску. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломатам был заявлен решительный протест в связи с нанесенным Вооруженными силами Украины (ВСУ) 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA.

Отмечается, что Москва потребовала от Лондона и Парижа дать четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ВСУ по Брянску был невозможен без британских специалистов. Он также добавил, что ответ на ракетную атаку Украины по российскому городу определят военные Вооруженных сил России.