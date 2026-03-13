Реклама

11:41, 13 марта 2026Забота о себе

Назван неожиданный фактор старения

Социолог Ли: Общение с конфликтными людьми ускоряет старение
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Регулярное общение с конфликтными или назойливыми людьми ускоряет биологическое старение, считают доцент социологии Нью‑Йоркского университета Бенкю Ли и профессор социологии Бреа Перри. Неожиданный фактор старения они назвали в беседе с The Washington Post.

Ученые провели исследование с участием более двух тысяч взрослых людей, которое показало, что даже один «трудный человек» в окружении повышает темп старения на примерно 1,5 процента. Это означает, что вместо того чтобы стареть на один биологический год за календарный год, человек фактически стареет примерно на 1,015 года за тот же период. «Даже такие небольшие эффекты биологического старения со временем накапливаются», — предупредил Ли.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022
27 июня 2022

По словам Перри, под «трудными людьми» они подразумевали тех, кто регулярно создает проблемы, вызывает напряжение или усложняет жизнь другим. Как показало исследование, чаще всего ими являются близкие, родственники, коллеги или соседи, с которыми человек взаимодействует постоянно и в общение с которыми он эмоционально вовлечен. Социолог добавила, что такие контакты в большей степени влияют на женщин и людей с менее крепким здоровьем.

Ли и Перри подчеркивают, что исследование показывает не прямую причинно‑следственную связь между трудными отношениями и старением, но результаты все же имеют значение. Чтобы уменьшить негативные эффекты, они рекомендуют по возможности ограничивать контакты с людьми, вызывающими постоянный стресс, и укреплять позитивные социальные связи, которые, напротив, могут благоприятно влиять на здоровье и продолжительность жизни.

Ранее пожилым людям посоветовали чаще общаться с внуками для поддержания эмоционального и физического здоровья. Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина отметила, что такие контакты приносят пользу на уровне как нейрохимических процессов, так и психической активности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
