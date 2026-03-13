Названы причины сонного паралича

Эксперт по сну Коуламан: Сонный паралич чаще бывает при стрессе и усталости

При сонном параличе сознание остается ясным, но тело не слушается, рассказал специалист по сну Том Коуламан. Причины этого состояния он назвал в беседе с изданием Daily Mail.

По словам ученого, сонный паралич возникает из-за особенностей быстрой фазы сна. Во время этой фазы мозг так же активен, как во время бодрствования, а мышцы полностью расслаблены. Это позволяет видеть сны и при этом не повторять в реальности действия, которые человек делает во сне. «Иногда этот механизм сбивается, мозг просыпается, а тело остается расслабленным, что и вызывает ощущение паралича», — объяснил ученый.

Коулман добавил, что во время сонного паралича человек может также испытывать чувство давления на грудь, а также визуальные и слуховые галлюцинации. Эксперт отметил, что сонный паралич чаще бывает у людей с нерегулярным режимом сна, стрессом или усталостью. Чтобы избавиться от этой проблемы, он посоветовал соблюдать режим, контролировать стресс и вести здоровый образ жизни.

