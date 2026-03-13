Отдавший приказ сбить самолет с пленными над Россией получил третий пожизненный срок

СК: Командир ВСУ Дзяман получил пожизненный срок за приказ сбить Ил с пленными

Командир бригады ВСУ Николай Дзяман (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получил в России третий заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы за приказ сбить в Белгородской области российский самолет с украинскими военнопленными. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственный комитета (СК) России Светлана Петренко.

Командира 138-й Днепропетровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток» ВСУ полковника Николая Дзямана признали виновным в теракте, жертвами которого стали 65 украинских военнослужащих, трое сотрудников военной полиции Вооруженных Сил России и шесть членов экипажа ИЛ-76М ВКС РФ.

Следствие и суд установили, что Дзяман 24 января 2024 года отдал приказ выпустить ракеты ЗРК Patriot из Харьковской области по самолету Ил-76М, который вез военнопленных к месту их обмена в Белгородской области по договоренности с украинской стороной.

Ранее Дзяман был признан виновным в ракетном ударе по хутору Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края, в результате которого погибли 10 человек.

Также по его приказу 23 февраля 2024 года был сбит в воздушном пространстве России самолет ВКС РФ, члены экипажа не выжили. За это он был осужден на пожизненный срок.

Аналогичное наказание Дзяману назначили за приказ от 13 мая 2023 года об ударе из ЗРК Patriot в районе населенного пункта Березовая Гать Черниговской области. В результате атаки потерпели крушение два вертолета Ми-8, фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. Девять членов экипажей получили несовместимые с жизнью ранения.