Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:39, 13 марта 2026Спорт

Первый вице-президент ФХР Ротенберг рассказал о переговорах с американцами и канадцами

Первый вице-президент ФХР Ротенберг: США и Канада ждут нашего возвращения
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о переговорах с американцами и канадцами. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Любая победа США и Канады на чемпионате мира или Олимпиаде — это ненастоящая победа, потому что там нет сборной России. США и Канада готовы с нами играть, обмениваться мнениями», — сказал Ротенберг.

Также функционер добавил, что «европейские страны повели себя как трусы и перестали с нами разговаривать». «Канадцы и американцы в дружеских беседах говорят: "Мы ждем вашего возвращения, потому что любая наша победа без вашего участия — она ненастоящая"», — заявил Ротенберг.

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с 2022 года. Отстранение касается как взрослых, так молодежных и юниорских сборных. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивно-арбитражный суд по возвращению россиян на международную арену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на предупреждение Макрона по Украине

    На Западе сделали предупреждение из-за решения Трампа по России

    На Украине высмеяли встречу Зеленского с сыном свергнутого шаха Ирана

    Захарова высмеяла британскую газету за ошибку с фотографией российского посла

    73-летнего Микки Рурка сняли в закусочной с окрашенными в рыжий цвет волосами

    Певицу Славу под утро выгнали из караоке Лепса

    В России обратились к США с предупреждением из-за Ирана

    В ЦСКА прокомментировали инцидент с расизмом в отношении форварда «Краснодара» Кордобы

    В Финляндии отреагировали на призыв спецпредставителя Путина покупать российскую нефть

    Спасатель на Украине погиб после угроз о переводе в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok