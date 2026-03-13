Первый вице-президент ФХР Ротенберг рассказал о переговорах с американцами и канадцами

Первый вице-президент ФХР Ротенберг: США и Канада ждут нашего возвращения

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о переговорах с американцами и канадцами. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Любая победа США и Канады на чемпионате мира или Олимпиаде — это ненастоящая победа, потому что там нет сборной России. США и Канада готовы с нами играть, обмениваться мнениями», — сказал Ротенберг.

Также функционер добавил, что «европейские страны повели себя как трусы и перестали с нами разговаривать». «Канадцы и американцы в дружеских беседах говорят: "Мы ждем вашего возвращения, потому что любая наша победа без вашего участия — она ненастоящая"», — заявил Ротенберг.

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с 2022 года. Отстранение касается как взрослых, так молодежных и юниорских сборных. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивно-арбитражный суд по возвращению россиян на международную арену.