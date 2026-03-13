Просидевшего в камере смертников 35 лет грабителя спасли в последний момент

В США приговоренного к смерти преступника Бертона спасли за два дня до казни

Губернатор американского штата Алабама Кей Айви в последний момент спасла от казни грабителя, который 35 лет просидел в камере смертников. Об этом сообщает The Washington Post.

Чарльз Бертон, которому сейчас 75 лет, был приговорен к высшей мере наказания за участие в ограблении в 1991 году. Мужчина вместе с сообщником Дерриком Дебрюсом ворвался в магазин автозапчастей в городе Талладига. Внутри находился сотрудник Дуглас Бэттл. Грабители взяли деньги и ценности. Бертон уже покинул здание, когда Дебрюс расправился с Бэттлом.

Присяжные решили, что оба преступника заслуживают высшей меры наказания. Адвокат Мэтт Шульц боролся за смягчение приговора Бертону долгие годы. В интервью изданию юрист признался, что надежды почти не было — семья клиента готовилась к похоронам, а он помогал ему составить завещание. Однако 10 марта, за два дня до казни, Айви приняла решение заменить ее на пожизненное заключение без права выхода по УДО.

Бертон поблагодарил политика и посетовал, что больше ничего не может сделать для нее. При этом приговор Дебрюсу, который стрелял в Бэттла, заменили на пожизненное заключение еще в 2014 году, так как выяснилось, что ему была оказана ненадлежащая юридическая помощь во время суда.

Помимо Шульца, за спасение Бертона боролись многочисленные активисты и даже родные Бэттла. Его дочь, в частности, заявила, что никто из представителей властей так и не объяснил ей, почему необходимо лишать жизни человека, который не стрелял в ее отца. Кроме того, шесть присяжных, выносивших изначальный вердикт, выступили за смягчение наказания пожилому преступнику.

Прокурор Алабамы раскритиковал решение губернатора и заявил, что на руках Бертона кровь Бэттла, и в этом не может быть никаких сомнений.

Ранее сообщалось, что в США снова спасли от казни Роберта Роберсона, осужденного за преступление, которое защищающие мужчину политики, юристы и врачи считают невозможным. Мужчину приговорили после смерти его двухлетней дочери.