06:00, 14 октября 2025Из жизни

Приговоренного за невозможное преступление мужчину снова спасли от казни

В США осужденного за убийство дочери Роберта Роберсона снова спасли от казни
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Annie Mulligan / AP

В США снова спасли от казни Роберта Роберсона, осужденного за преступление, которое защищающие мужчину политики, юристы и врачи считают невозможным. Об этом пишет People.

9 октября Техасский апелляционный суд по уголовным делам постановил в очередной раз отложить исполнение приговора Роберсону. Мужчину приговорили после смерти его двухлетней дочери. 31 января 2002 года он проснулся из-за того, что девочка упала с кровати. Мужчина успокоил ее, уложил и снова пошел спать. Утром он обнаружил дочку без сознания с посиневшими губами. Спасти ребенка не удалось.

Врач, исследовавший останки девочки, обратил внимание на следы травм головы и пришел к выводу, что они имеют насильственное происхождение. Кроме того, суд принял во внимание заключение еще одного медицинского эксперта, который счел, что причиной внутримозговых излияний был так называемый синдром детского сотрясения (СДС).

В те годы считалось, что главные признаки СДС — отек мозга, кровоизлияние на его поверхности, а также кровоизлияние в сетчатку глаза. Эта триада симптомов якобы со стопроцентной точностью указывала на то, что к ребенку применяли насилие. Однако за прошедшее время множество педиатров пришли к выводу, что та же триада симптомов может возникнуть из-за причин, не связанных с насилием.

Пересмотра дела Роберсона добиваются многочисленные правозащитники, юристы, политики, а также детектив Брайан Уортон, который давал показания против него в 2003 году.

В октябре 2024 года исполнение приговора Роберсону остановили в последний момент. Тогда его перенесли как минимум на три месяца.

