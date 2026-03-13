Реклама

00:30, 13 марта 2026Спорт

Прыгун с шестом Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд

Владислав Уткин

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Атлет прыгнул на 6,31 метра. Это произошло на турнире Mondo Classic в шведском городе Уппсала.

Предыдущий мировой рекорд был установлен Дюплантисом на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио, который проходил в сентябре 2025 года. Тогда он прыгнул на 6,30 метра.

Дюплантис является двукратным олимпийским чемпионом по прыжкам с шестом. Кроме того, он по три раза выигрывал чемпионаты мира на открытом воздухе и в помещениях.

