Раскрыта придуманная военными техника быстрого засыпания

Эксперт по сну Тиани: Военный метод помогает уснуть за считаные минуты
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Техника быстрого засыпания, которую используют военные, помогает даже в стрессовых условиях уснуть за считаные минуты. Детали этого метода раскрыла психолог и эксперт по сну доктор Алайна Тиани в беседе с Daily Express.

Тиани рассказала, что технику придумали в вооруженных силах, чтобы солдаты и пилоты могли быстро засыпать. Теперь, по словам специалиста, ее используют и гражданские для борьбы с бессонницей.

Эксперт отметила, что на первом этапе нужно полностью расслабить мышцы лица, включая глаза, челюсть и язык. Второй шаг — расслабление плеч и рук, после чего необходимо расслабить корпус и ноги. Третий шаг этой техники предполагает контроль дыхания и визуализацию спокойной сцены, например, лодки на тихом озере или отдыха в темной комнате. «Военный метод позволяет активировать парасимпатическую нервную систему, что ускоряет засыпание», — объяснила доктор.

Материалы по теме:
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Она добавила, что быстро уснуть с первого раза получается не у всех. Но регулярные тренировки, по словам Тиани, улучшают ситуацию и помогают уснуть быстрее.

Ранее специалист по сну Том Коулман рассказал о причине возникновения сонного паралича. По его словам, утрата контроля над телом после пробуждения связана со сбоем быстрой фазы сна.

