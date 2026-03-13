23:08, 13 марта 2026

Российские лыжники примут участие в эстафете на Паралимпиаде

Два лыжника из России выйдут на гонку на Паралимпиаде, где нужно четыре человека
Владислав Уткин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские лыжники примут участие в эстафете на Паралимпиаде. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Отмечается, что два спортсмена — Анастасия Багиян и Иван Голубков — выйдут на гонку, где нужно четыре человека. Они будут соревноваться в эстафете 4х2,5 километра.

«Будем бороться теми силами, что есть, хотя в этой гонке по регламенту участвуют четыре представителя сборной. Высоких медальных задач ребятам не ставим, будем считать это тренировкой боем перед двумя заключительными гонками», — отметил Рожков.

Лыжная эстафета на Паралимпиаде пройдет 14 марта. Начало в 12:00 по московскому времени.

Ранее победивший в лыжной гонке на десять километров сидя Иван Голубков поздравил со своей победой президента России Владимира Путина. Также он посвятил медаль всей стране.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней принимают участие шесть российских спортсменов, они соревнуются с флагом и гимном. К текущему моменту россияне завоевали четыре золотых, одну серебряную и три бронзовых медали.

