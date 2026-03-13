Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:59, 13 марта 2026Экономика

В российском городе уберут памятник Солженицыну

Во Владивостоке по просьбе Тихоокеанского флота уберут памятник Солженицыну
Виктория Клабукова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Власти Владивостока приняли решение демонтировать памятник Александру Солженицыну. С соответствующей просьбой к администрации обратились представители Тихоокеанского флота, пишет «Подъем».

В руководстве флота настаивали, что монумент не соответствует тематике мемориалов, которые могут быть размещены на Корабельной набережной. Перенести скульптуру должны до 2 июля текущего года. Новым ее пристанищем станет сквер на улице Овчинникова, который местные жители считают неподобающим для памятника лауреату Нобелевской премии и называют «довольно неприметным». Общественных слушаний и голосований по поводу демонтажа памятника решили не проводить: в мэрии не видят в этом необходимости, поскольку скульптура не признана объектом культурного наследия.

Не согласовали решение о переносе и с автором статуи, Петром Чегодаевым. Сам он признался, что новое расположение лишит памятник смысла. Скульптура изображает Солженицына сходящим с трапа, будто возвращающимся из-за моря. «Формально я не думаю, что могу препятствовать. По договору это собственность не моя уже», — прокомментировал скульптор.

Монумент был открыт в 2015 году. Через месяц после установки на него повесили табличку с надписью «Иуда», а в 2021 году сделавший это активист Шинкаренко попал в гордуму и потребовал демонтировать памятник из-за близости к мемориальному комплексу «Боевая слава ТОФ». Инициативу тогда не одобрили. В 2023 году с аналогичным требованием выступил житель Тынды. Он подал иск в суд, обосновав снос памятника неоднозначностью личности для современной России. В удовлетворении иска отказали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц высказался о смягчении санкций США против российской нефти

    Раскрыты результаты опознания найденных в реке под Москвой детских тел

    Украинские депутаты устроили саботаж работы из-за угрозы «расстрела» от НАБУ

    Belgee раскрыл подробности о новом компактном кроссовере для россиян

    В «Азове» призвали отказаться от одного мифа о России

    Россияне стали чаще покупать одежду для питомцев

    Влияние снятия санкций с российской нефти на курс рубля оценили

    Найдено неожиданное средство против боли в суставах

    Москвичам назвали время появления самокатчиков

    Орбан объяснил недопуск Венгрии к «Дружбе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok