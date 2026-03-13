В российском городе уберут памятник Солженицыну

Во Владивостоке по просьбе Тихоокеанского флота уберут памятник Солженицыну

Власти Владивостока приняли решение демонтировать памятник Александру Солженицыну. С соответствующей просьбой к администрации обратились представители Тихоокеанского флота, пишет «Подъем».

В руководстве флота настаивали, что монумент не соответствует тематике мемориалов, которые могут быть размещены на Корабельной набережной. Перенести скульптуру должны до 2 июля текущего года. Новым ее пристанищем станет сквер на улице Овчинникова, который местные жители считают неподобающим для памятника лауреату Нобелевской премии и называют «довольно неприметным». Общественных слушаний и голосований по поводу демонтажа памятника решили не проводить: в мэрии не видят в этом необходимости, поскольку скульптура не признана объектом культурного наследия.

Не согласовали решение о переносе и с автором статуи, Петром Чегодаевым. Сам он признался, что новое расположение лишит памятник смысла. Скульптура изображает Солженицына сходящим с трапа, будто возвращающимся из-за моря. «Формально я не думаю, что могу препятствовать. По договору это собственность не моя уже», — прокомментировал скульптор.

Монумент был открыт в 2015 году. Через месяц после установки на него повесили табличку с надписью «Иуда», а в 2021 году сделавший это активист Шинкаренко попал в гордуму и потребовал демонтировать памятник из-за близости к мемориальному комплексу «Боевая слава ТОФ». Инициативу тогда не одобрили. В 2023 году с аналогичным требованием выступил житель Тынды. Он подал иск в суд, обосновав снос памятника неоднозначностью личности для современной России. В удовлетворении иска отказали.

